Chelsea: Potter soll Tuchel-Nachfolger werden

Tuchel war von Chelsea am Mittwoch überraschend entlassen worden. 100 Tage nach der Übernahme durch den neuen Besitzer Todd Boehly warf der Klub den Erfolgstrainer raus. Tuchel hatte mit Chelsea 2021 die Champions League und danach auch die Klub-WM gewonnen - ihm soll aber in der Mannschaft schon vor dem 0:1 in der Königsklasse bei Dinamo Zagreb am Dienstag der Rückhalt gefehlt haben.