Frankreich muss auch auf Kapitän Lloris verzichten

Der Weltmeister trifft in der Nations League am Donnerstag auf Österreich und tritt am Sonntag in Dänemark an (beide 20.45 Uhr) an. Als Alternativen nominierte Nationaltrainer Didier Deschamps Torhüter Alban Lafont (FC Nantes) und Außenverteidiger Lucas Digne (Aston Villa).