Lewandowski: Bayern-Spiel "das emotionalste meines Lebens"

Am vergangenen Dienstag war Lewandowski erstmals seit seinem Wechsel zum FC Barcelona in die Allianz Arena zurückgekehrt. Trotz guter Leistung verloren die Katalanen mit 0:2, auch Lewandowski vergab einige gute Chancen. „Ich wollte ein Tor machen, aber etwas in mir hat nicht geholfen“, betonte der Pole. (EINZELKRITIK: Die Noten der Bayern-Stars)