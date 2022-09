Messi feiert 100. Sieg mit Argentinien

Superstar Lionel Messi hat eine weitere Schallmauer in der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft durchbrochen. Der frühere Weltfußballer feierte beim 3:0 (1:0)-Erfolg im Testspiel gegen Jamaika seinen 100. Sieg mit den Südamerikanern. Der 35-jährige Messi wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und erzielte zwei Tore (86., 89.). In 164 Spielen für Argentinien kommt Messi damit auf 90 Treffer.