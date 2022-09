Old Firm: Celtic deklassiert die Rangers

Vor 60.411 Zuschauern im ausverkauften Celtic Park erwischten die Hausherren den besseren Start und gingen schon früh durch den Israeli Abada in Führung (8.). Beflügelt vom schnellen Führungstreffer spielten die Bhoys in Green die Gäste, die mit Bayern Münchens Leihgabe Malik Tillman in der Anfangsformation spielten, phasenweise an die Wand.