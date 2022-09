Rüdiger: Tuchels Entlassung "ein trauriger Tag"

Nach einem leicht holprigen Premier-League-Saisonstart und dem peinlichen 0:1 bei Dinamo Zagreb zum Auftakt der Champions League war Tuchels Amtszeit in London am 7. September beendet. "Erst hat man ihn neue Spieler holen lassen, um ihn dann nach ein paar Partien zu entlassen. Das hat mich in der Schnelligkeit dann doch überrascht", sagte Rüdiger (29).