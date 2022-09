Spielergehälter: Barca wieder mit Real auf Augenhöhe

Der wirtschaftlich schwer angeschlagene spanische Fußballriese FC Barcelona darf in Sachen Spielergehältern wieder mit dem Rekordmeister Real Madrid mithalten. Wie die spanische LaLiga am Freitag bekannt gab, beträgt der aktuelle Salary Cap für die Katalanen 656,4 Millionen Euro, nachdem die Obergrenze im März noch bei minus 114,3 Millionen gelegen hatte. Real führt die Liste mit 683,4 Millionen an.