Sportministerium ermittelt gegen französischen Verbandschef

Le Graet kündigte am Freitag nach einem Treffen mit Sportministerin Amelie Oudea-Castera seine Kooperation an. Er weist die Vorwürfe von sich und will eine Verleumdungsklage gegen So Foot anstrengen. Er habe "überhaupt nicht die Absicht", sein Amt aufzugeben, das er seit 2011 inne hat, versicherte er der Fachzeitung L'Equipe. Le Graet ist bis 2024 gewählt.