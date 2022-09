Uruguay: Suarez verlässt Montevideo schon im Winter

"Die Meisterschaft geht zu Ende, und Suarez wird uns wieder verlassen", sagte Fuentes, er wolle keine falschen Hoffnungen wecken. In bislang acht Ligaspielen für Nacional erzielte Suarez vier Tore, die Saison endet Anfang November. Anschließend nimmt Suarez mit Uruguay an der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) teil.