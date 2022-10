AEK Athen gewinnt erstes richtiges Heimspiel nach 19 Jahren

Das Stadion war 1999 durch ein Erdbeben in Athen stark beschädigt worden und sollte bereits im Vorfeld der Olympischen Spiele 2004 umgebaut werden. Es folgten unzählige Spiele in insgesamt neun Ausweichstätten und viele sportliche, finanzielle und juristische Probleme rund um einen der größten Fußballklubs in Griechenland. Zuletzt wich AEK bei seinen Heimspielen ins Athener Olympiastadion aus.