Diaz fehlt Liverpool wohl lange

Der kriselnde FC Liverpool muss wohl lange auf seinen Stürmer Luis Diaz verzichten. Medienberichten zufolge kann der Kolumbianer wegen einer Knieverletzung erst nach der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) auf den Platz zurückkehren. Diaz war im Spiel gegen den FC Arsenal am Sonntag (2:3) in der ersten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden.