Europapokal: Union und Freiburg wollen Form bestätigen

Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin benötigte indes mehr Anlaufzeit im Europapokal. Nach zwei Niederlagen feierten die Köpenicker vergangene Woche in Malmö (1:0) ihren ersten Sieg und haben noch alle Chancen, mindestens den zweiten Platz zu erreichen. Abwehrspieler Robin Knoche will "die Leistung aus dem Hinspiel bestätigen". Doch nach den massiven Fanausschreitungen in Schweden richten sich die Blicke auch auf das Geschehen abseits des Platzes.