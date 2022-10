Kane über Bayern-Gerüchte: „Bin auf Tottenham fokussiert“

Im Duell mit den Hessen hofft Kane auf seinen ersten Treffer in dieser Königsklassen-Saison. „Natürlich möchte ich in jedem Spiel treffen und ich werde mein Bestes geben, um das zu erreichen und der Mannschaft zu helfen“, sagte der 29-Jährige: „Ich war ein wenig enttäuscht, dass mein Name in den ersten Spielen nicht auf der Anzeigetafel stand. Ich hoffe, dass sich das ändert.“