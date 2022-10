Klopp: Liverpool muss wieder "unausrechenbar" werden

Der Meisterschaftsanwärter geht mit elf Punkten Rückstand auf Arsenal in die Partie. Das 2:0 in der Champions League gegen die Glasgow Rangers unter der Woche stimme ihn zwar optimistisch, sagte Klopp, „ich sehe das Licht“. Er würde aber angesichts der bevorstehenden Top-Spiele in London, bei den Rangers und gegen Meister Manchester City „nicht behaupten, dass wir wieder in der Spur sind. Wir brauchen Konstanz!“