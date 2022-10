Klopp sieht Rot und siegt: „Manchmal verliere ich die Kontrolle“

Entscheidend war, dass Klopp und Liverpool die unbändige Tormaschine Erling Haaland lahmlegten. Haalands Torserie riss am Sonntag nach sieben Premier-League-Spielen mit 13 Toren, zuletzt hatte er am zweiten Spieltag nicht in der Liga getroffen. Ein Tor "verhinderte" Haaland sogar: Weil er seinen Gegenspieler Fabinho im Aufbau des Angriffs umgerissen hatte, wurde Phil Fodens Treffer nach Videobeweis aberkannt (53.).