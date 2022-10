Köln unter Druck: Erstes „Endspiel“ gegen Slovacko

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln geht in sein erstes „Endspiel“ im Europapokal: Im Conference-League-Duell am Donnerstag gegen den FC Slovacko (18.45 Uhr/RTL+) steht das Team von Trainer Steffen Baumgart mit dem Rücken an der Wand. Nach zwei Niederlagen gegen Partizan Belgrad braucht der FC mindestens ein Unentschieden beim punktgleichen Vertreter aus Tschechien, um die Chance auf ein Weiterkommen am Leben zu erhalten.