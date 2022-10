Monza-Spieler Mari muss nach Messerattacke operiert werden

Frankfurt am Main (SID) - Fußballprofi Pablo Mari vom italienischen Erstligisten Monza Calcio muss nach der Messerattacke in einem Mailänder Einkaufszentrum operiert werden. Wegen Stichverletzungen im Bauchraum und am Rücken sei ein Eingriff nötig, hieß es aus dem städtischen Klinikum Niguarda. Die Leihgabe des FC Arsenal war einer von sechs Verletzten bei der Messerattacke, für die ein psychisch gestörter 46-jähriger Italiener verantwortlich gemacht wird.