Indonesischer Präsident will alle Arenen überprüfen

Nach der Stadionkatastrophe in Indonesien hat Präsident Joko Widodo eine Inspektion aller Fußball-Arenen des Landes angekündigt. "Ich möchte die Gründe für diese Tragödie kennen, damit wir die beste Lösung finden können", sagte Widodo am Mittwoch beim Besuch eines Krankenhauses in Malang. Er werde deshalb den zuständigen Minister anweisen, "eine Prüfung aller Stadien durchzuführen, die von der Liga genutzt werden."