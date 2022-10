Premier League: Spitzenreiter Arsenal büßt an Vorsprung ein

Spitzenreiter FC Arsenal hat in der englischen Premier League im Fernduell mit Titelverteidiger Manchester City zwei Punkte liegen gelassen und an Vorsprung auf den Verfolger eingebüßt. Die Gunners kamen beim FC Southampton um den früheren Bundesliga-Coach Ralph Hasenhüttl trotz früher Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und liegen nun noch zwei Punkte vor den Citizens, die am Samstag gegen Brighton & Hove Albion vorgelegt hatten (3:1).