Ribery beendet Karriere: „Ende eines wunderbaren Kapitels“

Keine Dribblings mehr, keine Späße, keine Triumphe: Der frühere Münchner Superstar Franck Ribery hat am Freitag seine beeindruckende Karriere mit 25 (!) Titeln unter Tränen, aber wenig überraschend beendet. „Trotz aller Anstrengungen in den letzten Monaten wurden die Schmerzen in meinem Knie immer schlimmer. Für mich gibt es keine andere Möglichkeit mehr, als aufzuhören“, sagte der 39-Jährige in einem zweiminütigen Video.