FC Sevilla: Lopetegui-Nachfolger fix Sampaoli nach BVB-Pleite neuer Trainer der Spanier

Lopetegui war unmittelbar nach dem 1:4 gegen Borussia Dortmund in der Champions League entlassen worden. Die Trennung galt bereits seit Tagen als beschlossen - unabhängig vom Ergebnis gegen den BVB. Am Donnerstagmittag durfte sich Lopetegui, der den Klub 2020 zum Triumph in der Europa League geführt hatte, noch von Mannschaft und Mitarbeitern verabschieden.