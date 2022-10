Südamerikas Verband unterstützt Infantino bei Wiederwahl

Südamerikas Fußballverband Conmebol wird FIFA-Präsident Gianni Infantino bei seiner Wiederwahl unterstützen. Das teilte die Organisation am Dienstag mit. Infantino strebt seine dritte Amtszeit als Chef des Weltverbands an, die Wahl findet im Rahmen des FIFA-Kongresses in Kigali/Uganda im März 2023 statt.