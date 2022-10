Volland wieder am Knöchel verletzt

Angreifer Kevin Volland fehlt seinem Klub AS Monaco im Ligue-1-Spiel am Sonntag (13.00 Uhr) beim HSC Montpellier. Wie Trainer Philippe Clement bekannt gab, erlitt der 15-malige Fußball-Nationalspieler im Abschlusstraining eine Verletzung am rechten Knöchel. "Wir hoffen, dass er bis Donnerstag wieder fit ist", sagte Clement am Samstag. Dann tritt Monaco in der Europa League beim türkischen Vertreter Trabzonspor an.