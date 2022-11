Barca siegt bei Piques Abschied

Der FC Barcelona ist zum Abschied seines Vereins-Idols Gerard Pique mit einem glanzlosen Sieg an die Tabellenspitze von La Liga zurückgekehrt. Die Katalanen gewannen am Samstagabend gegen UD Almeria 2:0 (0:0) und legten damit erneut gegen Real Madrid vor - der Erzrivale kann aber mit einem Sieg am Montag bei Rayo Vallecano wieder ganz oben stehen.