PSG mit Star-Trio und Sieg in die WM-Pause

Keine Schonung für Messi, Mbappe und Neymar: Mit seinen drei Superstars in der Startelf hat sich der französische Fußballmeister Paris St. Germain mit einem Sieg in die lange WM-Pause verabschiedet. Am 15. Spieltag der Ligue 1 besiegte die Mannschaft von Christophe Galtier den abstiegsbedrohten Ex-Meister AJ Auxerre mit 5:0 (1:0) und führt die Tabelle weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung auf RC Lens an.