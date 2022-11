Sieg bei Chelsea: Arsenal wieder Tabellenführer vor ManCity

Der FC Arsenal hat wieder die Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League übernommen, nachdem am Samstag zunächst Manchester City Rang eins erobert hatte. Die Gunners kamen am Sonntag im Londoner Derby beim FC Chelsea mit Nationalspieler Kai Havertz zu einem 1:0 (0:0). Gabriel (63.) erzielte das Siegtor für die Kanoniere.