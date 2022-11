Türkei: Altay-Torhüter mit Eckfahne niedergestreckt

Unfassbare Szenen im türkischen Fußball: Beim Zweitliga-Derby in Izmir zwischen den Stadtrivalen Göztepe und Altay ist Gästetorhüter Ozan Evrim Özenc von einem Fan mit einer Eckfahne niedergestreckt worden. Der Schlussmann musste nach zwei kraftvollen Schlägen auf den Hinterkopf mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Begegnung am Sonntag wurde nach 19 Minuten beim Stand von 0:0 abgebrochen.