Wechsel ausgeschlossen: Kroos will Karriere bei Real beenden

Spanische Medienberichte, wonach er bereits im kommenden Sommer in Rente gehen könnte, bezeichnete Kroos als "lustig", da er selbst noch nicht über seine Zukunft entschieden habe. "Nächstes Jahr werde ich darüber nachdenken, oder in der WM-Pause", sagte Kroos vor dem Gruppenfinale der Champions League gegen Celtic Glasgow (Mittwoch, 18.45 Uhr/DAZN): "Ich werde ein bisschen darüber nachdenken, was passieren könnte, Stück für Stück werde ich entscheiden."