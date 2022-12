Pelé erneut im Krankenhaus: Auch Atemwegsinfektion plagt Brasilien-Legende

Im September 2021 war beim dreimaligen Weltmeister ein Tumor am Dickdarm operativ entfernt worden, seitdem unterzieht sich Pelé einer Chemotherapie. Diese sollte an den vergangenen Tagen neu bewertet werden, sagten die Ärzte. Die Infektion wird nun „mit Antibiotika behandelt“, so das Krankenhaus in einer Erklärung.