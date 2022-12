Cristiano Ronaldo lässt Zukunft offen

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat am Tag nach Portugals Viertelfinal-Aus gegen Außenseiter Marokko (0:1) den ersehnten Gewinn einer Weltmeisterschaft abgehakt, seine Zukunft in der Nationalmannschaft aber offengelassen. Sein „größter Traum“, der vom WM-Pokal, für den er bei fünf WM-Endrunden seit 2006 „hart gekämpft“ und „immer alles gegeben habe“, sei am Samstag „geplatzt“, schrieb der 37-Jährige bei Instagram.