Havertz glänzt bei Chelsea-Sieg

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat den FC Chelsea in der Premier League zurück in die Erfolgsspur geführt. Der ehemalige Leverkusener erzielte beim 2:0 (2:0) gegen den AFC Bournemouth die Führung der Londoner, die sich mit drei Liganiederlagen in Folge in die Weltmeisterschaftspause verabschiedet hatten.