Stadionkatastrophe: Familien der Opfer reichen Klage ein

Nach der Stadionkatastrophe mit 135 Toten in Indonesien ziehen Angehörige der Opfer vor Gericht. Die Familien fordern rund 62 Milliarden Rupiah (3,75 Millionen Euro) Schadenersatz. Auch der Plan, das Kanjuruhan-Stadion abzureißen, soll verworfen werden. Stattdessen soll es als Mahnmal zur Erinnerung an die Tragödie dienen. Eine entsprechende Klage wurde am Mittwoch in Malang eingereicht.