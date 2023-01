3:1 gegen Real: Erster Barca-Titel mit Lewandowski

Außer Lewandowski (45.) trafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad auch Gavi (33.) und Pedri (69.) für Barcelona gegen den Erzrivalen. Für die Königlichen mit Nationalspieler Antonio Rüdiger und Ex-Weltmeister Toni Kroos, die vor rund drei Monaten den Clasico in der Liga noch mit 3:1 für sich entschieden hatten, erfüllten sich dadurch die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung trotz des Ehrentreffers ihres französischen Torjägers Karim Benzema in der Nachspielzeit (90.+3) nicht.