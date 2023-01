AFP: Favre bei Nizza entlassen

Trainer Lucien Favre soll beim französischen Fußball-Erstligisten OGC Nizza entlassen werden. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag von einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle. Der 65-Jährige soll durch seinen bisherigen Assistenten Didier Digard ersetzt werden. In der laufenden Spielzeit steht Nizza auf dem elften Platz in der Ligue 1.