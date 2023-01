Beckham-Sohn Romeo per Leihe nach Brentford

Romeo Beckham (20) kehrt in seine britische Heimat zurück und schließt sich dem FC Brentford an. Der Sohn der englischen Fußball-Ikone David Beckham kommt per Leihe bis zum Saisonende vom US-Klub Inter Miami und ist zunächst für die zweite Mannschaft der Bees vorgesehen. Das bestätigten die Londoner am Freitagabend.