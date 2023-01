Fix: Depay wechselt von Barcelona zu Atlético - Lewandowski spielt eine Rolle

Das teilten beide Vereine am Freitag mit. Demnach beträgt die Ablösesumme für den 28 Jahre alten Nationalspieler drei Millionen Euro plus eine Million an möglichen Bonuszahlungen. Depay unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2025. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)