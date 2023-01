Erste internationale Schiedsrichterin aus Saudi-Arabien

Im als konservativ geltenden Saudi-Arabien haben sich in den vergangenen Monaten Möglichkeiten für Frauen im Sport eröffnet. So startete die Frauen-Liga im November 2021, und die erste saudische Nationalmannschaft, die derzeit von der deutschen Trainerin Monika Staab betreut wird, besiegte die Seychellen in ihrem ersten offiziellen Spiel im vergangenen Februar mit 2:0.