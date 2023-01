Ex-Bundesliga-Profi Fuchs beendet seine Karriere

Der ehemalige Bundesliga-Profi und österreichische Nationalspieler Christian Fuchs hat im Alter von 36 Jahren seine Fußball-Karriere beendet. „Es war eine unglaubliche Reise für mich und meine Familie“, wird Fuchs in einer Mitteilung seines Klubs Charlotte FC aus der Major League Soccer zitiert: „Wir haben in all den Jahren nicht nur große Erfolge gefeiert, sondern konnten auch von großartigen Menschen lernen.“