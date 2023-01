Inter gewinnt Supercoppa und feiert "Meister Dzeko"

Dzeko erzielte im King Fahd Stadion von Riad in Saudi-Arabien das entscheidende 2:0 (21.). Seine Leistung sei "einfach zum Einrahmen", hieß es bei Tuttosport. Den Lokalrivalen AC schmerzte dagegen die Niederlage nach zwei Remis in der Serie A und dem Aus im Pokal-Achtelfinale. "Ausfälle in der Verteidigung belasten Milans Leistungen in diesem Jahr. Es ist noch zu früh, um von Krise zu sprechen, doch Milan glänzt nicht mehr", resümierte Tuttosport.