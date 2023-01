"König-Pele-Allee": Straße am Maracana-Stadion umbenannt

Im Maracana hatte Edson Arantes do Nascimento, so sein bürgerlicher Name, unter anderem sein 1000. Tor der Karriere erzielt. Pelé war am 29. Dezember im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Er ist der einzige Spieler der Geschichte, der dreimal Weltmeister wurde - 1958, 1962 und 1970.