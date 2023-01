Medien: Weghorst wechselt zu Manchester United

Bei der WM in Katar hätte sich Weghorst im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien (3:4 im Elfmeterschießen) in den Fokus gespielt. Beim Duell mit Lionel Messi und Co. gelangen ihm zwei späte Treffer zum 2:2, auch im Elfmeterschießen verwandelte er nervenstark.