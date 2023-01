Nach 2:8 in Bergamo: Salernitana feuert Coach Nicola

Nach der historisch hohen Niederlage bei Atalanta Bergamo hat der italienische Fußball-Erstligist US Salernitana seinen Trainer Davide Nicola entlassen. Das teilte der Klub, bei dem der frühere Bayern-Star Franck Ribery im Management arbeitet, am Montag mit. Salernitana hatte am Sonntag ein 2:8 in Bergamo kassiert - zuletzt musste in Italiens Eliteliga ein Team im Jahr 1996 acht Gegentore hinnehmen.