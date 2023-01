PSG reist ohne Messi zum Pokalspiel

"Wir wollen, dass er sich ausruht und Zeit mit seiner Familie verbringt, er wird morgen definitiv nicht spielen", sagte PSG-Trainer Christophe Galtier am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Er habe mit Messi gesprochen und hoffe, "dass wir eine Lösung finden, damit er im nächsten Spiel wieder zur Verfügung steht". In der Ligue 1 trifft Paris am 11. Januar auf SCO Angers.