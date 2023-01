Rot und Pleite: Horror-Debüt für Chelsea-Zugang Felix

Horror-Debüt für Joao Felix beim FC Chelsea, Teammanager Graham Potter unter Druck: Beim FC Fulham um den deutschen Torhüter Bernd Leno verloren die kriselnden Blues am Donnerstag in der Premier League mit 1:2 (0:1). Felix, am Mittwoch von Atletico Madrid für rund elf Millionen Euro ausgeliehen, stand zwar sofort in der Startelf und spielte ansehnlich, sah nach grobem Foulspiel (58.) jedoch die Rote Karte.