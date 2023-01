United gewinnt Manchester-Derby gegen City nach Comeback

ManCity verpasste so die Chance, auf zwei Punkte an Tabellenführer FC Arsenal heranzurücken. Die Gunners können nun am Sonntag mit einem Erfolg im Nord-London-Derby gegen Tottenham Hotspur weit davonziehen. United liegt nach dem siebten Sieg im siebten Pflichtspiel des Jahres als Dritter nur noch einen Punkt hinter den Citizens.