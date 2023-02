Berater-Dementi: „Özil wird weiter Fußball spielen“

Rio-Weltmeister Mesut Özil setzt seine Karriere fort und wird seine Fußballschuhe nicht wie medial berichtet sofort an den Nagel hängen. Özils Berater-Agentur GROW dementierte am Sonntag auf SID-Anfrage die Meldung der türkischen Zeitung Fanatik, wonach der 34-Jährige seinen Mitspielern und den Verantwortlichen bei Basaksehir FK mitgeteilt habe, dass er seinen ursprünglich bis Sommer 2023 gültigen Vertrag vorzeitig auflösen möchte.

"Das Management von GROW kann bestätigen, dass Mesut weiter Fußball spielen wird", hieß es in der Stellungnahme, die von Geschäftsführer Thomas Freismuth unterzeichnet wurde. Özil lässt seine Laufbahn in der Türkei ausklingen. Zunächst spielte er bei Fenerbahce, jetzt bei Basaksehir.

In der Bundesliga trug der gebürtige Gelsenkirchener das Trikot von Schalke 04 und Werder Bremen. Seine größten Erfolge im Vereinsfußball feierte er beim spanischen Rekordmeister Real Madrid und beim FC Arsenal in London. Mit Deutschland wurde er 2014 in Brasilien Weltmeister.