Ex-Bundesligaprofi Menezes brasilianischer Interimstrainer

Der U20-Coach des Rekordweltmeisters wird die Selecao beim Länderspiel am 25. März in Tanger gegen den WM-Halbfinalisten Marokko betreuen. Das gab der brasilianische Verband CBF bekannt. Menezes spielte in der Saison 1995/96 unter dem Namen Ramon Hubner für Bayer Leverkusen.