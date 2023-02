FIFA-Weltfußballer: Giganten-Trio kämpft um FIFA-Krone - Messi, Benzema, Mbappé im Duell

Wer löst Robert Lewandowski als FIFA-Weltfußballer ab?

Am Freitag machte der Fußball-Weltverband FIFA das finale Trio in der Wahl um den Titel des Weltfußballers publik. Die Auszeichnung der Gewinner findet am Montag, den 27. Februar, in Paris statt.

Ins Rennen um die prestigeträchtige Auszeichnung gehen dann Karim Benzema (Real Madrid) sowie die beiden PSG-Akteure Lionel Messi und Kylian Mbappé. (NEWS: Alles zum Fußball)

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Für Messi wäre es bereits der siebte Weltfußballer-Titel in seiner Karriere und der erste seit 2019. Im vergangenen Jahr musste er sich Robert Lewandowski geschlagen geben, der zweimal in Folge von der FIFA ausgezeichnet wurde.

Nach dem so lange ersehnten ersten WM-Titel mit der argentinischen Nationalmannschaft beim Turnier 2022 in Katar wäre es die Krönung für den 35-Jährigen. Wie wichtig er für die Albiceleste ist, stellte er in Katar eindrucksvoll unter Beweis. Insgesamt erzielte er sieben Tore - darunter ein Doppelpack im Finale, das Argentinien mit 4:2 i.E. gegen Frankreich für sich entschied.

WM-Enttäuschungen für Mbappé und Benzema

Dort traf der 24-Jährige auf seinen Teamkollegen Mbappé. Frankreichs Superstar im Sturm holte sich mit acht Toren den Goldenen Schuh und trat damit die Nachfolge von Harry Kane an, der bei der WM 2018 in Russland mit sechs Treffern bester Torschütze wurde. Damit steht Mbappé bereits bei 12 WM-Treffern in seiner Karriere und ist damit gleichauf mit dem legendären Pele.

Um einiges enttäuschender verlief das Turnier für Mbappés Landsmann Benzema. Der 35-Jährige war in der Vorsaison mit 27 Ligatreffern und 15 Toren in der Champions League maßgeblich an Reals Titelgewinn in beiden Wettbewerben beteiligt. In Katar musste er jedoch noch vor dem ersten Spiel wegen einer Muskelverletzung passen.

Mead, Morgan, Putellas - namhaftes Trio bei den Frauen

Auch bei den Frauen geht es namhaft zur Sache. Dort fällt die Entscheidung zwischen Beth Mead (Arsenal Women FC), Alex Morgan (San Diego Wave FC) und Alexis Putellas (FC Barcelona).

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Der größte Erfolg gelang Mead mit dem Triumph bei der Heim-EM 2022. Mit sechs Toren kürte sie sich zur Torschützenkönigin. Dazu zeigte sie ihr Talent als Torjägerin auch in der Women‘s Champions League, wo sie elfmal erfolgreich war. Als Belohnung gewann sie im Dezember 2022 als erste Fußballerin den BBC Sports Personality Award of the Year.

Auch Morgan hatte auf Nationalmannschaftsebene Grund zum Jubel. Beim neunten Titelgewinn der US-Frauen wurde die 33-Jährige zur Spielerin des Turniers gewählt. Bereits 2019 war sie in der finalen Auslosung um den Titel der Weltfußballerin, damals landete sie jedoch hinter Landsfrau Megan Rapinoe auf Rang zwei.

Für Putellas ist es die Chance, ihren Titel zu verteidigen. Bereits im vergangenen Jahr bestieg sie den Fußball-Thron. Sie wäre die erste Spielerin, die den begehrten Preis zweimal hintereinander gewinnen könnte.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN