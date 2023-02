„Hohe Fluchtgefahr“: Alves bleibt in Untersuchungshaft

Der in Spanien wegen sexueller Nötigung angeklagte brasilianische Fußball-Star Dani Alves bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Die Berufung gegen den Haftbefehl ist am Dienstag von einem Gericht in Barcelona wegen „hoher Fluchtgefahr“ abgelehnt worden. „Das Gericht bestätigt die vorläufige Inhaftierung“, hieß es in einer Pressemitteilung der katalanischen Justizbehörde.