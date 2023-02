Stefan Kuntz fühlt nach Erdbeben-Tragödie mit: "Meine Betroffenheit ist riesengroß"

Der türkische Fußball-Nationaltrainer Stefan Kuntz fühlt mit den vielen Opfern der schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien.

„Ich kann all das kaum begreifen. Ich sitze hier in Istanbul, aber so viele Leute haben ganz furchtbare Probleme. Das macht mich und uns betroffen“, sagte der frühere Nationalspieler dem SID am Dienstag: „Die Tragödie ist riesengroß.“